СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Харьковской области Украины

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Несколько взрывов были слышны в Одессе и Харьковской области Украины в ночь на 8 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Местные власти пока не комментировали ситуацию. О каких-либо повреждениях инфраструктуры также не сообщалось.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в шести регионах Украины: в Харьковской, Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях страны.

В ночь на 7 марта украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Чугуев в Харьковской области. До этого мощные взрывы также прогремели и в Одессе.

В Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. По данным оборонного ведомства, в этом ангаре проводилась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров украинской армии.