Несколько взрывов прогремело в Одессе на Украине – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов были слышны в ночь на 6 марта в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

О каких-либо повреждениях инфраструктуры не сообщается. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучали в десяти регионах Украины: Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Сумской и Черниговской областях страны.

В ночь на 5 марта украинские издания также сообщали о серии мощных взрывов в Одессе. Уточнялось, что в городе работали системы противовоздушной обороны.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в период с 24 февраля по 1 марта Вооруженные силы России нанесли 23 групповых удара ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины.