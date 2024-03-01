01 марта, 13:43Политика
За неделю ВС РФ нанесли 23 групповых удара по военным объектам Украины
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В период с 24 февраля по 1 марта Вооруженные силы России нанесли 23 групповых удара ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, высокоточными ударами российские военные поразили объекты военно-промышленного комплекса Украины, производившие разведывательно-ударные беспилотники, а также арсеналы и базы горюче-смазочных материалов для военной техники.
Также поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников, добавили в ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженным силам России удалось занять и закрепиться на опорных пунктах ВСУ внутри населенного пункта Работино в Запорожской области.
До этого председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал, что российские бойцы уничтожили диверсионную группу ВМС Украины на Тендровской косе на юге Херсонской области.
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