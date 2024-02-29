ВС РФ закрепились на опорных пунктах в Работине

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Вооруженным силам России удалось занять и закрепиться на опорных пунктах ВСУ внутри населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По словам командира танка с позывным Снайпер, перед штурмом танковое звено организовало проход через минные поля.

"После нас потихоньку начала заходить в Работино пехота на БМП. Маневры были совершены непредугаданные, противник мог только предположить их. Из-за того, что он мог их только предположить, мы выполнили задачу на пять с плюсом", – сказал он.

Минобороны РФ отметило, что штурм происходил во взаимодействии со всеми видами войск. В его ходе отработали воздушная и наземная разведка, а также была проведена мощная артиллерийская подготовка.

Как подчеркнул командир мотострелковой роты с позывным Бэха, задача его подразделения заключалась в закреплении на позициях.

"Когда происходил штурм, мое подразделение находилось на юго-западе Работина, мы обеспечивали подход и продвижение наших сил, оказывали огневое воздействие на противника и всяческую поддержку нашим штурмовикам", – добавил военный.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что российские силы зашли в южную часть села Работино Запорожской области. Он подчеркнул, что большая часть поселка остается в серой зоне. По словам Рогова, боевики ВСУ окопались в районе улицы Мира и кладбища.

До этого Рогов уже говорил, что в селе Работино в Запорожье идут ожесточенные бои, инициатива находится за российскими силами. Российские штурмовые группы поддерживает фронтовая авиация и артиллерия, а ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, используя множество дронов.

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