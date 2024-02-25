25 февраля, 23:19Политика
Силы РФ зашли в южную часть Работина – Рогов
Фото: министерство обороны РФ
Российские силы зашли в южную часть села Работино Запорожской области, сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Он подчеркнул, весь населенный пункт находится под огневым контролем ВС России. Рогов добавил, что большая часть поселка остается в серой зоне. По его словам, боевики ВСУ окопались в районе улицы Мира и кладбища. Там продолжаются ожесточенные бои.
"Срез Работинского выступа – это главная задача на этом направлении, как символа успеха во время контрнаступления ВСУ. С другой стороны, это потенциальная угроза в направлении Токмака, поэтому этот выступ планомерно ликвидируют", – заключил Рогов.
Ранее Рогов уже сообщал, что в селе Работино в Запорожье идут ожесточенные бои, инициатива находится за российскими силами. Российские штурмовые группы поддерживает фронтовая авиация и артиллерия, а ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, используя множество дронов.
Рогов подчеркнул, что если российские силы выдавят ВСУ из Работино и ликвидируют Работинский выступ, то это поставит крест на результатах, которые украинская армия смогла достичь за все время контрнаступления прошлым летом.
Командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев ранее доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что в ходе освобождения Авдеевки украинские силы были отброшены с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Командующий также подчеркнул, что российская армия продолжает продвигаться вперед.
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