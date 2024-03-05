01:47Политика
СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе
Фото: 123RF/bryanwilkinson
Серия мощных взрывов прогремела в ночь на 5 марта в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.
В городе работает система противовоздушной обороны. Местные власти пока не комментировали ситуацию.
На момент публикации режим воздушной тревоги объявлен в Одесской области Украины.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска поразили два пункта управления беспилотниками украинской армии у Новокалинова в ДНР и Антоновки в Херсонской области.
До этого в военном ведомстве рассказали, что в период с 24 февраля по 1 марта Вооруженные силы России нанесли 23 групповых удара ракетами и беспилотниками по военным объектам Украины.
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