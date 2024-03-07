СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрывы прогремели в городе Чугуев в Харьковской области на востоке Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на украинские издания.

Какие-либо подробности произошедшего не приводятся, местные власти также пока не комментировали ситуацию.

На данный момент воздушную тревогу уже отменили по всей территории Украины, однако ранее ночью она была объявлена в Харьковской области.

В ночь на 6 марта украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Одессе. Тогда сирены воздушной тревоги звучали в десяти областях страны.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. По данным оборонного ведомства, в этом ангаре проводилась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров украинской армии.