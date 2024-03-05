Система ПВО РФ сбила МиГ-29 ВСУ в районе Любомировки Николаевской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За минувшие сутки средства ПВО РФ сбили истребитель МиГ-29 ВСУ и перехватили четыре снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что там также были уничтожены 112 украинских БПЛА, в том числе в районах населенных пунктов Песчаное, Никольское, Старомихайловка, Ласточкино в ДНР и Романовское Запорожской области.

Кроме того, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике 128-й и 102-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное ДНР и Малиновка Запорожской области. Украина потеряла за прошедшие сутки до 230 военных, боевую машину зенитного ракетного комплекса Stormer производства Великобритании, две боевые бронированные машины, два танка, шесть автомобилей, гаубицу "Мста-Б".

В сообщении отметили, что также ВС РФ за сутки поразили пусковые установки ЗРК С-300 в районе населенного пункта Маяки ДНР и "Бук" в районе населенного пункта Воздвиженка ДНР. По информации МО РФ, беспилотными летательными аппаратами, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ также поражены пункт управления БПЛА в районе населенного пункта Новокалиново ДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 104 районах.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что российские войска не позволили ВСУ закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное после их бегства из Авдеевки. Он также отметил, что ВС России продолжают теснить противника в западном направлении.

До этого российская армия ликвидировала еще один танк Abrams украинских военных на авдеевском направлении. На этом же направлении украинская сторона потеряли более 490 военнослужащих.