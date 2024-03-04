ВС РФ уничтожили еще один Abrams на авдеевском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия за последние сутки ликвидировала еще один танк Abrams украинских военных на авдеевском направлении. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на этом же направлении Вооруженные силы Украины потеряли более 490 военнослужащих. Российские войска нанесли удары по живой силе и технике Украины в районах Новокалинова, Майорска, Бердычей и Розовки ДНР.

Об уничтожении первого танка Abrams на авдеевском направлении стало известно 27 февраля. По данным Минобороны РФ, также украинская армия потеряла три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, шесть боевых бронированных машин, две гаубицы Д-30 и 13 автомобилей. Всего противник потерял на авдеевском направлении до 485 военнослужащих.

До этого западные СМИ сообщали об уничтожении ВС РФ редкой инженерной бронемашины M1150 Assault Breacher на базе Abrams. По мнению издания Military Watch Magazine, потери западной техники нанесли серьезный удар по репутации западного военно-промышленного комплекса.



Первая партия танков Abrams прибыла на Украину – СМИ