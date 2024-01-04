Потери на Украине подорвали репутацию бронетехники Запада – СМИ

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Потери техники на Украине нанесли серьезный удар по репутации западного военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

По словам журналистов, последствия украинского конфликта могут подорвать репутацию западного ВПК и его возможностей, поскольку бронетехника Запада на протяжении десятилетий подавалась как ведущая в мире по своим характеристикам.

Издание включило высокие потери западной техники на Украине в "топ-10 военных событий минувшего года".

Авторы материала указали на то, что даже отказ от демонтажа засекреченного оборудования не смог спасти танки Германии и Франции от уничтожения на Украине.

Помимо этого, солдаты ВСУ вынуждены держать менее защищенные танки M1A1 Abrams вдали от линии фронта, чтобы избежать аналогичного ущерба репутации американской бронетехники.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы "Хризантема" и "Корнет" пробивают немецкие танки Leopard с любой точки.

До этого журналист издания Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер сообщил, что в немецких центрах, в которых украинских бойцов учат эксплуатации танков Leopard 2, занята только половина мест. Это говорит о дефиците личного состава ВСУ даже для обучения.