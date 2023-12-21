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В немецких центрах, в которых украинских бойцов учат эксплуатации танков Leopard 2, занята только половина мест. Это говорит о дефиците личного состава ВСУ даже для обучения, заявил журналист Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер, слова которого приводятся на YouTube-канале издания.

Он добавил, что чем дольше будет длиться конфликт между Украиной и Россией, тем больше будет проблем у Киева.

Комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского о просьбе руководства ВСУ дополнительно мобилизовать еще полмиллиона украинцев, Ронцхаймер сообщил, что такие высказывания демонстрируют, насколько сложная ситуация сложилась для Украины. При этом проблемы с мобилизацией в этой стране существуют уже давно, добавил он.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские войска испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов, хотя на специальных складах их десятки тысяч. По словам Порошенко, это преступление, за которое нужно наказывать.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ситуация в зоне боевых действий для Вооруженных сил Украины оказалась неутешительная и однозначная. Владимир Зеленский воспринимает продолжение конфликта в качестве последней возможности удержаться у власти, добавила дипломат.