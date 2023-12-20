Президенту Украины предложили петицию о мобилизации депутатов

Фото: 123RF/ruslanlytvyn

Новая петиция с просьбой граждан призвать на службу чиновников и депутатов была зарегистрирована на сайте президента Украины. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Так, по утверждению авторов инициативы, освобождение данной категории граждан от мобилизации во время военного положения нарушает принцип справедливости перед законом и серьезно влияет с негативной точки зрения на социальную напряженность в стране. Кроме того, уточняется, что это нарушает еще и равенство перед конституционными обязанностями украинцев.

До этого такую же петицию составлял депутат Верховной Рады Александр Дубинский, которая набрала 25 тысяч голосов. Благодаря количеству набранных голосов, теперь ее должен рассмотреть глава государства. Новую петицию на данный момент подписали около 500 человек.

Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила о провале мобилизационных мероприятий в стране. Она также пожаловалась на "качество" мобилизованных, заявив, что украинским командирам трудно командовать бойцами, которые пришли на службу с болезнями или зависимостями.



На Украине предложили разрешить мобилизовать депутатов