В Раде заявили, что набор в ВСУ идет по принципу количества, а не качества

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Член комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила о провале мобилизационных мероприятий в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

"Первая проблема – комплектация по принципу количества, а не качества. Не секрет, что имеем провал по мобилизации", – заявила она.

По мнению Бобровской, это является следствием "расслабления общества" и методов работы украинских военкоматов. Она также отметила, что важным вопросом является возраст мобилизованных, так как мужчины старше 45 не покажут такую же физическую результативность, как мужчины 30–35 лет.

Она также пожаловалась на "качество" мобилизованных, заявив, что украинским командирам трудно командовать бойцами, которые пришли на службу с болезнями или зависимостями.

Ранее депутат от украинской партии "Слуга народа", замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По ее словам, Залужный не смог предоставить никакого плана замысла на 2024 год, заявив лишь о необходимости мобилизации не менее 20 тысяч украинцев ежемесячно.



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