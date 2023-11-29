Часть окружения Зеленского согласна с мнением главкома ВСУ Залужного – СМИ

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Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным был предсказуемым результатом после неудачи украинского контрнаступления. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Он добавил, что многие в правительстве Украины проявляют солидарность и согласие с "трезвыми выводами" Залужного, которые противоречат позиции украинского лидера.

По информации издания, Валерий Залужный пока не заявлял о каких-либо политических амбициях, однако, как показывают опросы, к середине ноября доверие к главкому ВСУ оказалось вдвое больше, чем к Зеленскому.

Как считают журналисты, действующий президент Украины может проиграть предстоящие выборы, если его конкурентом станет Залужный.

Ранее депутат от украинской партии "Слуга народа", замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая потребовала отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из-за отсутствия плана действий на следующий год.

До этого СМИ сообщали о том, что украинские власти рассматривают варианты ослабления растущего политического влияния Валерия Залужного. По мнению экспертов, в попытке достичь этой цели власти могут начать уголовное преследование Залужного.