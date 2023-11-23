Залужный заявил о сложной ситуации в зоне боевых действий

Фото: ТАСС/AP

У Вооруженных сил Украины есть трудности в ходе противостояния российской армии в зоне боевых действий. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Заметил, что обстановка на линии боевого соприкосновения усложнена. Однако контролируется", – отметил он.

В свою очередь, политолог Борис Межуев в беседе с радио КП заявил, что заморозка конфликта на Украине может произойти в апреле следующего года. До этого времени случатся важные события, уточнил он. По словам эксперта, в апреле может возникнуть формула договоренностей, которая позволит завершить конфликт.

Эксперт добавил, что Запад заинтересован в плане бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который состоит во вступлении Киева в НАТО при отказе от возвращения земель, контролируемых РФ.

Ранее Залужный заявил, что Украина достигла уровня развития технологий, который ставит страну в тупик, как это было и в Первую мировую войну. Он отметил, что прорыва не будет. По мнению главнокомандующего, изменить ситуацию может лишь резкий технологический скачок.

Слова главкома ВСУ подверглись критике замглавы офиса президента Украины Игоря Жовквы. Он заявил, что слова Залужного посеяли "панику" среди западных партнеров Украины, а также среди украинского населения. По словам чиновника, много вопросов после заявления Залужного возникло и со стороны граждан Украины.

Военные эксперты рассказали о проблеме нехватки военной техники у ВСУ