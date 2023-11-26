Генерал ВСУ упрекнул Зеленского из-за несбывшегося обещания победы

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Украинцам следует говорить правду о ситуации в зоне боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерала Вооруженных сил Украины в отставке Сергея Кривоноса.

"У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. Говорили же такое? Да, говорили. Но это все произошло на самом деле? Нет", – сказал он.

Кроме того, генерал ВСУ предложил президенту страны Владимиру Зеленскому поменять человека, который составляет для него речь.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина достигла уровня развития технологий, который ставит страну в тупик, как это было и в Первую мировую войну. Он отметил, что прорыва не будет. По мнению главнокомандующего, изменить ситуацию может лишь резкий технологический скачок.

Слова главкома ВСУ подверглись критике замглавы офиса президента Украины Игоря Жовквы. Он заявил, что слова Залужного посеяли "панику" среди западных партнеров Украины, а также среди украинского населения. По словам чиновника, много вопросов после заявления Залужного возникло и со стороны граждан Украины.

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