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В случае, если ситуация на Украине не поменяется, то РФ одержит тактическую победу в следующем году. Об этом сообщает обозреватель Фредерик Ансель в беседе с журналом L’Express.

"Если США и Европа не будут поставлять Киеву целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии, только чудо может помочь ВСУ одержать верх над российскими войсками", – подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщали о том, что Россия перехватила инициативу на большей части поля боя на Украине. По данным зарубежных изданий, за последние несколько недель российским военным удалось взять новые территории.

21 декабря глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что украинская армия за контрнаступление потеряла свыше 40% от общих потерь за все время боевых действий. За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета.

До этого украинский военный под псевдонимом Арти Грин сообщил, что ВСУ могут оставить позиции под Харьковом, которые были заняты в сентябре 2022 года. Он объяснил, что украинским войскам нужно отойти с "неудобных" позиций", чтобы снизить потери армии.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения