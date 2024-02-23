ВСУ потеряли редкую инженерную бронемашину M1150 на базе Abrams – СМИ

Фото: телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Российские военные уничтожили редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе Abrams, которую США "тайно" передали Киеву в количестве всего нескольких единиц. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

"У Украины есть всего несколько Assault Breacher американского производства. Она только что потеряла одну под Авдеевкой", – заявил он.

Эксперт сослался на видео, снятое российским беспилотником, на котором видно, как экипаж бросает свою M1150, после чего бронемашину поражает боеприпас.

Экс назвал эту потерю "особенно болезненной", так как данная машина является одной из наиболее защищенных и универсальных машин для прорыва обороны в мире.

"Это первая подтвержденная потеря украинского Assault Breacher", – констатировал он.

Издание Military Watch Magazine ранее сообщало, что потери техники на Украине нанесли серьезный удар по репутации западного военно-промышленного комплекса. Журналисты отмечают, что последствия украинского конфликта могут подорвать репутацию западного ВПК и его возможностей, поскольку бронетехника Запада на протяжении десятилетий подавалась как ведущая в мире по своим характеристикам.