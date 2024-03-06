06 марта, 19:23Политика
Минобороны РФ сообщило об ударе по ангару в промышленном портовом районе Одессы
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, в этом ангаре проводилась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров украинской армии. В министерстве добавили, что атака была осуществлена в 11:40 по московскому времени.
"Цель удара достигнута. Объект поражен", – заключили в Минобороны России.
6 марта министерство также информировало об уничтожении управляемой авиационной бомбы AASM Hammer производства Франции. Средства противовоздушной обороны РФ впервые сбили подобную цель, указали в МО. Кроме того, продолжили в ведомстве, за прошедший день российские ПВО уничтожили 9 РСЗО HIMARS.
Накануне Минобороны сообщило о ликвидации украинского истребителя МиГ-29 и перехвате четырех снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Любомировка Николаевской области.
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