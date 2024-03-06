ВС РФ впервые уничтожили управляемую французскую авиабомбу Hammer

Фото: ТАСС/ABACAPRESS/Thomas Arnoux

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России (ВС РФ) впервые уничтожили управляемую авиационную бомбу AASM Hammer производства Франции. Об этом заявили в Минобороны РФ.

За истекшие сутки российские ПВО также сбили 9 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS, добавили в пресс-службе.

"Кроме того, уничтожено 135 украинских беспилотных летательных аппаратов", – уточнили в оборонном ведомстве, назвав 12 населенных пунктов ДНР, ЛНР и Запорожской области.

В Минобороны также подчеркнули, что авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия ВС РФ за это время поразили различные цели на аэродромах Лозоватка в Днепропетровской области и Староконстантинов в Хмельницкой области.

Российскими силами был поражен склад боеприпасов, живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 113 районах, добавили в ведомстве.



По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, ВС РФ должны быть обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами. Он уточнил, что это важно сделать на фоне новых поставок вооружения для Украины.



Ранее руководитель Минобороны Франции Себастьян Лекорню признал, что украинское контрнаступление не только не принесло ожидаемых результатов, но и сам конфликт в результате начал "замораживаться. Министр подчеркнул, что, несмотря на неудачи на фронте, "политическая система и моральный дух в Киеве не иссякают".