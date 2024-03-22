На Украине сообщили о масштабных повреждениях энергетических объектов

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На Украине фиксируются масштабные повреждения энергетических объектов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные главы Минэнерго страны Германа Галущенко.

По его словам, в некоторых областях возникают перебои со светом.

"Энергетики уже работают над возобновлением электроснабжения", – отметил он.

Ранее СМИ сообщали о взрывах, прогремевших во многих городах Украины. Так, больше всего их произошло в Харькове. По заявлению мэра Игоря Терехова, в городе раздалось около 15 взрывов.

Уточнялось, что населенный пункт оказался почти полностью обесточен, в нем начались несколько пожаров. Кроме того, известно о повреждении объекта критической инфраструктуры.



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