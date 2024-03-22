22 марта, 06:58Политика
Взрывы прогремели в нескольких городах Украины
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Взрывы прогремели во многих городах Украины. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.
Так, больше всего взрывов прозвучало в Харькове. По заявлению мэра Игоря Терехова, в городе раздалось около 15 взрывов. Сообщается, что Харьков почти полностью обесточен, в нем начались несколько пожаров. Кроме того, известно о повреждении объекта критической инфраструктуры.
Взрывы также раздались в Запорожье, Сумах, Днепре, Кривом Роге и в Хмельницкой области Украины. На всей территории страны действует воздушная тревога.
Утром 21 марта несколько серий взрывов прогремели в Киеве.
До этого координатор подпольщиков из Николаева рассказал, что военнослужащие ГУР Украины, которые участвовали в нападениях на Белгородскую область, а также зарубежные специалисты в сфере ВПК были убиты 20 марта в результате удара ВС России по военному заводу в Харькове.
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