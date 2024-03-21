21 марта, 06:44Политика
Несколько серий взрывов прогремело в Киеве
Фото: 123RF/dmyto
В Киеве за полчаса прогремело несколько серий взрывов. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.
"В Киеве слышны мощные взрывы", – указано в сообщении.
По словам очевидца, из центра Киева виден столб черного дыма. Сообщается, что в украинской столице за 30 минут прогремело как минимум три серии взрывов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о работе систем противовоздушной обороны.
В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Ранее этой ночью взрывы прогремели в Харькове на востоке Украины.
До этого координатор подпольщиков из Николаева рассказал, что военнослужащие ГУР Украины, которые участвовали в нападениях на Белгородскую область, а также зарубежные специалисты в сфере ВПК были убиты 20 марта в результате удара ВС России по военному заводу в Харькове.
Читайте также
- Средства ПВО сбили за ночь 8 украинских БПЛА в Курской и Белгородской областях
- Система ПВО РФ сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду