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21 марта, 05:04

Политика

Взрывы прогремели в Харькове второй раз за сутки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрывы прогремели ночью в Харькове на востоке Украины. Об этом со ссылкой на заявление мэра города сообщает ТАСС.

"В городе снова раздаются взрывы", – написал глава города Игорь Терехов.

На данный момент воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Черниговской и Житомирской областях Украины.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что военнослужащие ГУР Украины, которые участвовали в нападениях на Белгородскую область, а также зарубежные специалисты в сфере ВПК были убиты 20 марта в результате удара ВС России по военному заводу в Харькове. По его словам, в расположение личного состава на заводе недавно прибыли военные от ГУР, которые пытаются штурмовать Белгородскую область.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что российские военнослужащие нанесли удар по базе иностранных наемников в Харькове.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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