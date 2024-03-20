20 марта, 23:13Политика
Российские войска нанесли удар по базе наемников в Харькове – СМИ
Фото: ТАСС/AP/Kostiantyn Liberov
Российские военнослужащие нанесли удар по базе иностранных наемников в Харькове. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС.
"В Харькове достаточно много баз наемников появилось. (Ударом. – Прим. ред.) поражена одна из них", – заявил собеседник агентства.
Источник агентства не привел информации о нанесенном ущербе.
Ранее источник ТАСС сообщал, что большая группа иностранных наемников была ликвидирована в результате ракетного удара по одесскому санаторию "Мрия". 15 марта были уничтожены около 100 иностранных наемников и еще более 100 ранены.
До этого в СМИ писали, что на стороне ВСУ в боевых действиях участвуют более 20 тысяч иностранных наемников. Западное издание со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что международный легион Украины включает более чем 50 национальностей.
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