Новости регионов: спасатели обнаружили тело ребенка, который провалился под лед на Чукотке

На Чукотке спасатели обнаружили тело девочки, которая вместе с родителями провалилась под лед. Семья пыталась переправиться через реку на снегоходе, но лед оказался слишком тонким. Девочка смогла остаться на поверхности и позвонила спасателям. Была информация, что ребенка нашли волонтеры, но ни в один из ближайших населенных пунктов они так и не прибыли. В региональном МЧС сообщили, что обнаружили с вертолета тело без признаков жизни.

В Приморье маленькая белуха решила посоревноваться в скорости с сапсерферами. Детеныш подплыл к любителям-экстремалам на расстояние вытянутой руки и даже попытался укусить одного из них за ботинок. После этого белуха потеряла к людям интерес и ушла на глубину.

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