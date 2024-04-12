Более 360 домов и 900 участков подтопило в Оренбурге за ночь

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Еще 361 дом и 900 приусадебных участков подтопило в Оренбурге за прошедшую ночь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы города Алексея Кудинова.

По данным городских властей, уровень воды в реке Урал у Оренбурга уже составляет 1 120 сантиметров. При этом вода продолжает прибывать.

Согласно прогнозам специалистов, пик паводка в Оренбурге придется на пятницу, 12 апреля. Через два дня вода начнет постепенно убывать, добавил Кудинов.

Ранее помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что четырнадцать человек, включая четырех детей, находятся в больницах из-за последствий паводка в Оренбургской области. Остальные пострадавшие получили амбулаторную помощь.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на совещании по устранению последствий паводков сообщил Владимиру Путину, что ситуация в регионе достигла пика, однако самая сложная обстановка зафиксирована в Оренбурге.

По оценке региональных властей, предварительный ущерб от паводка в Оренбургской области превышает 40 миллиардов рублей.