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Новости

19 апреля, 19:15

Новости

Трассу М-11 в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях замело снегом

Трассу М-11 в Тверской, Новгородской и Ленинградской областях замело снегом

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Циклон, который принес в Москву штормовой ветер, создал сложности и для жителей Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Там замело трассу М-11, уже зарегистрировано несколько ДТП. ГАИ призывает водителей воздержаться от поездок на личном транспорте.

А в Санкт-Петербурге готовятся к появлению сугробов, сопоставимых по высоте с декабрьскими значениями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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