Новости регионов: собаки напали на ребенка в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге женщина не удержала собак, и они кинулись на ребенка. Он пробегал мимо, когда женщина выводила псов на прогулку. От резкого рывка собаковод упала на асфальт, а животные набросились на мальчика. На помощь подоспел отец, который подхватил ребенка на руки и отогнал собак.

Космонавты на МКС сдали экзамен для допуска к выходу в открытый космос. Об этом рассказал командир отряда Олег Кононенко. Аппарат велоэргометр, напоминающий велотренажер для рук, помогает оценить состояние мышечного аппарата и поддерживает в тонусе мышцы, необходимые для работы в скафандре за бортом космического корабля.

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