Новости мира: штормовой ветер в Китае вырвал окна в небоскребе и унес жизни двух людей

Штормовой ветер вырвал окна в китайском небоскребе. Камера наблюдения на 20-м этаже зафиксировала этот момент. Женщина успела схватить ребенка, который играл на полу, и убежать в другую комнату. Предварительно, они не пострадали. Но в соседней квартире погибли два человека.

Глава КНДР Ким Чен Ын во время посещения военного университета призвал молодых солдат быть более тщательно подготовленными к войне, чем прежде. По его словам, международная ситуация сложная, стало больше вооруженных конфликтов.

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