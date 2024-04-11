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Новости

11 апреля, 16:30

Происшествия

Новости мира: штормовой ветер в Китае вырвал окна в небоскребе и унес жизни двух людей

Новости мира: штормовой ветер в Китае вырвал окна в небоскребе и унес жизни двух людей

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Штормовой ветер вырвал окна в китайском небоскребе. Камера наблюдения на 20-м этаже зафиксировала этот момент. Женщина успела схватить ребенка, который играл на полу, и убежать в другую комнату. Предварительно, они не пострадали. Но в соседней квартире погибли два человека.

Глава КНДР Ким Чен Ын во время посещения военного университета призвал молодых солдат быть более тщательно подготовленными к войне, чем прежде. По его словам, международная ситуация сложная, стало больше вооруженных конфликтов.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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