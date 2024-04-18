СК доставил на допрос отца и друга подозреваемого в убийстве 24-летнего москвича

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи начали допрашивать отца и друга 21-летнего подозреваемого в убийстве 24-летнего москвича из-за конфликта на парковке. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка Следственного комитета (СК) РФ.

Допрос отца и друга подозреваемого проводится с переводчиками. Самого подозреваемого сейчас разыскивают сотрудники уголовного розыска Москвы и России.

Помимо этого, следователи и криминалисты столичного главка СК осматривают автомобили, на которых предполагаемые подозреваемые скрывались с места происшествия. Также изымаются документы и предметы, представляющие интерес для следствия.

В одном из автомобилей был обнаружен и изъят пневматический пистолет, отметили в ведомстве.

Инцидент произошел на Краснодарской улице в Москве 17 апреля. Причиной стало недовольство 24-летнего москвича выбором парковочного места 21-летним молодым человеком. Он оставил автомобиль на тротуаре.

По данным столичного главка СК РФ, в результате между мужчинами начался словесный конфликт, после чего 21-летний подозреваемый несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. После этого он скрылся с места преступления, а 24-летний пострадавший погиб.

В результате произошедшего СК завел уголовное дело. Позже его переквалифицировали на более тяжкую статью. Следователи изучают обстоятельства произошедшего по статье об убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских соображений.

Позже была установлена личность подозреваемого. Им оказался гражданин одной из стран СНГ, который находился в РФ нелегально.

К настоящему времени следователи задержали отца и друга подозреваемого. Их доставили в управление ведомства для допроса.

