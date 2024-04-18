Суд арестовал обвиняемого в подрыве машины экс-подполковника СБУ в Москве

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Замоскворецкий суд Москвы арестовал Владимира Головченко, обвиняемого в подрыве машины экс-подполковника СБУ Василия Прозорова, передает ТАСС решение инстанции.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемый будет заключен под стражу сроком на два месяца – до 12 июня.

Ранее следователь в ходе заседания заявил, что Головченко полностью признал вину и, кроме того, его вина подтверждается показаниями свидетелей и иными материалами.

Мужчину обвиняют в совершении преступлений по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное хранение оружия".

Взрыв на парковке в столичном районе Западное Дегунино произошел днем 12 апреля. В результате травмы получил Прозоров, который находился в тот момент в автомобиле. Также повреждения получили соседние машины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, которое было квалифицировано как покушение на убийство.

16 апреля ФСБ РФ задержала мужчину, подорвавшего машину Прозорова. По данным службы, гражданин РФ 1983 года рождения после начала СВО выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован представителем СБУ. Фигуранта координировал куратор, который якобы действовал по указанию главы украинского ведомства Василия Малюка.

Спецслужбы задержали 17 апреля второго фигуранта дела. Гражданин России и Молдавии 1994 года рождения доставил из-за рубежа компоненты бомбы для подрыва машины. По данным спецслужб, как минимум три человека участвовали в подготовке покушения.

