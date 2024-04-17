17 апреля, 17:46Происшествия
ФСБ обнародовала фото жительницы Варшавы, причастной к подрыву авто Прозорова
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
ФСБ опубликовала видео, на котором демонстрируются фото девушки, отправившей компоненты бомбы из Варшавы в Литву для подрыва машины экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.
Также на видео показан бумажный пакет, в который вложены косметические товары и пустой контейнер. Видеоряд сопровождается закадровым голосом девушки, чьи фото демонстрируются в конце.
По данным ФСБ, компоненты бомбы замаскировали под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. Жительница Варшавы отправила их через частную транспортную компанию в Литву. Курьер, получив груз в Литве, отвез его на машине в Москву.
"По указанию отправительницы посылки он передал ее агенту СБУ, гражданину России, 1983 года рождения, который под контролем куратора осуществил сборку взрывного устройства и его установку под автомобиль потерпевшего", – прокомментировали в ФСБ.
Задержанный признался, что получил груз из Польши 6 апреля. Отправительница с ним связалась 7 апреля и спросила, когда ее представитель сможет забрать посылку, встреча с ним произошла вечером этого же дня.
Днем 12 апреля раздался взрыв на автопарковке в столичном районе Западное Дегунино. В результате пострадал Прозоров, который находился в автомобиле.
В СКР возбудили уголовное дело, которое квалифицировали как покушение на убийство.