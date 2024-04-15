15 апреля, 11:55Происшествия
Экс-сотрудник СБУ Прозоров рассказал о самочувствии после покушения
Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил, что с ним все в порядке после произошедшего на прошлой неделе покушения. Об этом он рассказал телеканалу "360".
"Спасибо, в порядке. Все хорошо", – прокомментировал Прозоров.
12 апреля на Коровинском шоссе в Москве взорвалась машина. Два автомобиля, которые стояли по соседству, были повреждены.
Позже стало известно, что в результате взрыва пострадал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он заявил, что покушение на него организовал киевский режим.
Столичный главк СК РФ квалифицировал взрыв как покушение на убийство.
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