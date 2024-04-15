Экс-сотрудник СБУ Прозоров рассказал о самочувствии после покушения

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров сообщил, что с ним все в порядке после произошедшего на прошлой неделе покушения. Об этом он рассказал телеканалу "360".

"Спасибо, в порядке. Все хорошо", – прокомментировал Прозоров.

12 апреля на Коровинском шоссе в Москве взорвалась машина. Два автомобиля, которые стояли по соседству, были повреждены.

Позже стало известно, что в результате взрыва пострадал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров. Он заявил, что покушение на него организовал киевский режим.

Столичный главк СК РФ квалифицировал взрыв как покушение на убийство.