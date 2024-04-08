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Спецслужбы Украины тесно связаны с исламистами, сообщил радио КП бывший офицер СБУ Василий Прозоров.

Он подчеркнул, что связи с исламскими радикальными группировками у Киева появились не в 2022 году и даже не с февраля 2014 года.

"В 2014-м это просто проявилось очень ярко. Когда на Украине массово создавались "добробаты", Киев стал лепить первые подразделения из исламистов радикальных взглядов", – подчеркнул Прозоров.

По его словам, у СБУ сложилась обширная агентура во всех сферах, в том числе в исламистских.

Ранее сообщалось, что украинские военные разминировали границу с Россией специально для побега совершивших теракт в "Крокус Сити Холле" террористов. Это следует из записи допроса обвиняемых в теракте.

На видео обвиняемые в нападении на концертный зал рассказали, что получали указания от Сайфулло, который и приказал им после теракта ехать на Украину. Там их должны были переправить через брешь в минном поле на границе с РФ. По словам террористов, им обещали миллион рублей после побега на Украину.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.

