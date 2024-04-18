Обвиняемый в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве сознался в содеянном

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Владимир Головченко, обвиняемый в попытке убийства бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, полностью признал вину. Об этом сообщил следователь на заседании Замоскворецкого суда, передает ТАСС.

Он добавил, что вина Головченко также подтверждается показаниями свидетелей и иными материалами.

Взрыв на парковке в столичном районе Западное Дегунино раздался днем 12 апреля. В результате травмы получил Прозоров, который находился в этот момент в автомобиле. Также повреждения получили соседние машины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, которое квалифицировали как покушение на убийство. СК требует заключить фигуранта дела под стражу.

16 апреля ФСБ РФ задержала мужчину, подорвавшего машину Прозорова. По данным службы, гражданин РФ 1983 года рождения после начала СВО выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован представителем СБУ. Фигуранта координировал куратор, который якобы действовал по указанию главы украинского ведомства Василия Малюка, уточнили в ведомстве.

Спецслужбы задержали 17 апреля второго фигуранта дела. Гражданин России и Молдавии 1994 года рождения доставил из-за рубежа компоненты бомбы для подрыва машины. По данным спецслужб, как минимум три человека участвовали в подготовке покушения.

