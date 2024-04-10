Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вертолет Ми-24 потерпел крушение при выполнении планового полета в Черном море в районе западного побережья Крыма. Об этом заявили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что инцидент произошел 10 апреля примерно в 06:00 по московскому времени. Предварительной причиной ЧП стал отказ авиатехники. В настоящее время на месте происшествия задействована поисково-спасательная служба.

Ранее военный вертолет Ми-8 упал на авиабазе Фрунзе-1 в Бишкеке. В результате инцидента погиб один человек, еще семеро получили травмы. В СМИ заявляли, что полет был учебно-тренировочным.

До этого стало известно, что во время авиашоу Thunder Over Michigan в Соединенных Штатах разбился истребитель МиГ-23. При этом пилот и пассажир сумели катапультироваться. Истребитель рухнул на парковку жилого комплекса в городе Белвиль в штате Мичиган.

