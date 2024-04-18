МИД РФ прокомментировал заявку Аргентины на сотрудничество с НАТО

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Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что заявка Аргентины на сотрудничество с НАТО в качестве глобального партнера вызывает сожаление. Об этом пишет ТАСС.

Рябков заявил, что данный шаг никому не добавит безопасности. Он отметил, что РФ призывает страны здраво оценивать, что такое НАТО и "куда она толкает" международное сообщество.

По словам Рябков Россия не будет "перетряхивать" двустороннюю повестку дня с Аргентиной из-за заявки республики на сотрудничество с НАТО. Замминистра подчеркнул, что Россия и Аргентина поддерживают нормальный диалог на различных уровнях. У стран достаточно вопросов двустороннего характера, которые нужно обсуждать и стороны будут это делать, заключил Рябков.

Ранее власти Аргентины подали заявку на присоединение страны к НАТО в качестве глобального партнера. Глава Минобороны республики Луиса Петри передал заместителю генсекретаря Альянса Мирче Джоанэ письмо о намерениях Аргентины.