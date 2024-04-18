Аргентина подала заявку на присоединение к НАТО

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Власти Аргентины подали заявку на присоединение страны к НАТО в качестве глобального партнера, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минобороны республики Луиса Петри.

По его словам, он передал заместителю генерального секретаря Альянса Мирче Джоанэ письмо о намерениях Аргентины.

20 ноября 2023 года на выборах президента в Аргентине победил Хавьер Милей. Политик сразу же предложил долларизацию экономики, массовую приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США.

Первым заявлением Милея после победы стало обещание сотрудничать со всеми странами "свободного мира". Также он назвал ситуацию в стране, где бедность превысила 40%, критической.

В конце декабря сообщалось о том, что Милей в официальных письмах Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение стать участником БРИКС.