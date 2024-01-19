Мадуро назвал идеологию президента Аргентины нацистской

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал выступление своего аргентинского коллеги Хавьера Милея на Всемирном экономическом форуме в Давосе, назвав его идеологию нацистской и маккартистской. Об этом Мадуро заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

По его словам, жителям Аргентины должно быть стыдно за речь Милея во время саммита в Давосе.

Мадуро отметил, что Хавьер Милей удивил властей западных стран, когда обвинил их в коммунизме и социализме. Аргентинский лидер считает, что каждый, кто думает не так, как он, является коммунистом и должен быть "сметен с лица земли", отметил Мадуро. Он указал, что именно это и является идеологией нацизма.

Как сообщает РИА Новости, в своей речи Милей заявил, что странам Запада, построившим свое благосостояние за счет свободного предпринимательства, угрожает продолжающее распространение идей коллективизма и социализма, который приводит государства к бедности.

Единственным инструментом, способным "покончить с голодом и нищетой", президент Аргентины назвал свободный рыночный капитализм.

Ранее Николас Мадуро назвал глупым решение Хавьера Милея отказаться от присоединения страны к БРИКС. Мадуро считает, что подобное решение действует против жителей Аргентины, а также возвращает южноамериканскую страну в XIX век.

До этого Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Среди предлагаемых нововведений лидер страны перечислил приватизацию, отказ от регулирования цен, либерализацию экспорта и прочие.