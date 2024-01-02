Мадуро раскритиковал решение президента Аргентины об отказе от вступления в БРИКС

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал глупым решение аргентинского лидера Хавьера Милея отказаться от присоединения страны к БРИКС. Об этом он сообщил в интервью изданию Le Monde diplomatique.

Мадуро считает, что подобное решение действует против жителей Аргентины, а также возвращает южноамериканскую страну в XIX век.

В конце декабря СМИ сообщали о том, что Хавьер Милей в официальных письмах Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение стать участником БРИКС.

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что решение президента Аргентины отказаться от вступления страны в БРИКС является суверенным правом. Как отметил депутат, в БРИКС никого не загоняют "насильно".

Шесть новых стран присоединятся к БРИКС в 2024 году