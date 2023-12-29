Слуцкий назвал отказ лидера Аргентины от вступления в БРИКС суверенным правом

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Решение президента Аргентины Хавьера Милея отказаться от вступления страны в БРИКС является суверенным правом. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Слуцкий, в БРИКС никого не загоняют "насильно", а решение президента Аргентины отказаться от вступления страны в БРИКС является суверенным правом. Оценку действиям аргентинского президента могут дать только его избиратели.

Слуцкий заявил, что может только выразить сожаление по поводу упускаемой Буэнос-Айресом возможности. При этом он надеется, что этот шаг не повлияет деструктивным образом на развитие БРИКС и рост ее потенциала.

Лидер ЛДПР также отметил, что экономика стран БРИКС продолжает расти. Уже сейчас по паритету покупательной способности БРИКС обходит страны "большой семерки", где тон по-прежнему задают Соединенные Штаты, а остальные остаются на правах младших партнеров.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей в официальных письмах Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение стать участником БРИКС.