Путин заявил, что к БРИКС хотят присоединиться около 30 стран

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БРИКС притягивает к себе больше единомышленников, к организации хотят присоединиться многие страны. Об этом заявил Владимир Путин во время обращения по случаю начала председательства РФ в объединении.

"Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности", – отметил он.

Как указал президент, РФ будет учитывать готовность стран, которых около 30, присоединиться к БРИКС. Он добавил, что для этого будут прорабатываться модальности новой категории стран-партнеров БРИКС.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей в официальных письмах Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину отклонил приглашение стать участником БРИКС.

В свою очередь, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что такое решение является суверенным правом. По его словам, в БРИКС никого не загоняют "насильно". Оценку действиям аргентинского президента могут дать только его избиратели, подчеркнул Слуцкий.

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