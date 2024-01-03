Аргентина призвала Великобританию вернуть им Фолклендские острова

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Правительство Аргентины во главе с новым президентом Хавьером Милеем призвали Великобританию вернуть им Фолклендские (Мальвинские) острова, пишет агентство EFE со ссылкой на представителя правительства Мануэля Адорни.

"Сегодня исполняется 191 год со дня первоначальной насильственной оккупации Мальвинских островов Соединенным Королевством", – заявил он.

Уточняется, что власти страны еще раз просят Лондон о двухсторонних переговорах, которые помогли бы найти решение вопроса об островах.

В министерстве иностранных дел добавили, что Аргентина хочет поддерживать зрелые отношения с Соединенным Королевством, подразумевающие диалог по всем вопросам.

Война 1982 года между Великобританией и Аргентиной за Мальвинские острова, которые в Великобритании называют Фолклендскими, а также за две британские заморские территории закончилась поражением Аргентины, однако Буэнос-Айрес продолжает считать их своей территорией.

Ранее новый президент подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Тем не менее эти реформы еще должны будут пройти обсуждение в парламенте страны. Среди предлагаемых реформ лидер страны перечислил приватизацию, отказ от регулирования цен и либерализацию экспорта.

Однако не все в государстве согласны с политикой и реформами Милея. На очередной декабрьский митинг в центре Буэнос-Айреса собрались несколько тысяч человек. Отмечается, что протест был заранее согласован с властями.

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