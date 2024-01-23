Депутаты Аргентины потребовали объяснить отказ от вступления в БРИКС

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Группа из 15 оппозиционных депутатов аргентинского конгресса обратилась к правительству президента Хавьера Милея и попросила объяснить отказ страны от вступления в БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ с подписями законодателей блока "Союз за Родину" (UxP).

"Разъясните и обоснуйте решение о выходе Аргентинской Республики из группы БРИКС", – говорится в тексте.

Депутат Флоренсия Кариньяно, которая оставила в документе свою подпись, рассказала агентству, что все аргентинские провинции экспортируют товары в какую-либо страну из группы БРИКС. Она привела в качестве примера сельскохозяйственную провинцию Санта-Фе, которая направляет в БРИКС свыше 26% своего экспорта. По ее словам, в прошлом году она направила продукции на сумму более 1,4 миллиарда долларов в Индию, Бразилию и Китай.

Экс-министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро сформулировал запрос к исполнительной власти, в котором указал, что отказ страны от присоединения к БРИКС нанесет экономический ущерб экономике и породит новые споры с основными деловыми партнерами Аргентины.

На саммите БРИКС в ЮАР в августе прошлого года было решено пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стать членами БРИКС. Позже Аргентина отказалась от участия в объединении.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал отказ Аргентины от участия в БРИКС суверенным решением республики. Он уточнил, что там смогут указать свою позицию после того, как правительство Милея освоится.

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