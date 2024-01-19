Песков назвал суверенным правом отказ Аргентины от вступления в БРИКС

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Москва сожалеет, что Аргентина отказалась от приглашения в БРИКС, однако это ее суверенное право. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона с уважением относится к любому решению Буэнос-Айреса.

"Аргентинцы выбрали себе руководство, и руководство посчитало нецелесообразным для них сейчас принимать участие в этом формате (БРИКС. – Прим. ред.), но очередь желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большая, и это вызывает удовлетворение", – отметил Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ не исключил, что в будущем власти Аргентины поменяют свое решение. Песков надеется, что со временем аргентинское руководство посчитает более выгодным для себя возвращение в БРИКС.

Аналогичное с Песковым мнение ранее выразил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что отказ Аргентины от вступления в БРИКС является суверенным решением страны.

Однако президент Венесуэлы Николас Мадуро, в свою очередь, назвал такое решение аргентинского лидера Хавьера Милея глупым. По словам Мадуро, подобный подход действует против жителей Аргентины, а также возвращает южноамериканскую страну в XIX век.