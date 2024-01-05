Индонезия изучает преимущества вступления в БРИКС – МИД

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Индонезия продолжает рассматривать возможность вступления в БРИКС и изучает преимущества, которые получит от членства в альянсе, сообщила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, слова которой передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что хотя многие страны уже заявили о желании присоединиться к БРИКС, Индонезия не будет спешить с таким решением.

"Наша внешняя политика всегда тщательно продумана, никакое решение не принимается впопыхах. Таким образом, на данный момент Индонезия все еще изучает преимущества, которые можно получить, присоединившись к БРИКС", – пояснила министр.

При этом она обратила внимание, что Индонезия в принципе открыта для сотрудничества со всеми сторонами до тех пор, пока это взаимовыгодно. Кроме того, страна находится в хороших отношениях со странами-членами БРИКС, заключила Марсуди.

С 1 января 2024 года председательство в БРИКС перешло России. Согласно опубликованной концепции Кремля, председательство РФ будет направлено на обеспечение преемственности и дальнейшее укрепление СНГ.

Владимир Путин ранее заявил, что в состав объединения хотят войти около 30 стран. Для этого, по его словам, будут прорабатываться модальности новой категории стран-партнеров БРИКС.

На саммите БРИКС в ЮАР в августе 2023 года решили пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС. Позднее Аргентина отказалась от участия в объединении. Полноценное участие новых стран в организации началось с 1 января 2024 года.



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