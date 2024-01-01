Кремль опубликовал концепцию председательства России в СНГ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В год председательства в СНГ Россия уделит особое внимание вопросам импортозамещения и расширения товарных обменов. Об этом сообщается в концепции председательства России в СНГ в 2024 году, опубликованной на сайте Кремля.

В 2024 году к России переходит председательство в Содружестве Независимых Государств. Согласно опубликованной концепции, председательство РФ будет направлено на обеспечение преемственности и дальнейшее укрепление СНГ. В частности, Россия уделит особое внимание вопросам импортозамещения и расширения товарных обменов, а также направит силы на развитие сотрудничества с другими международными организациями и заинтересованными странами – организациями ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС, АТЭС.

Также сообщается, что в ходе председательства РФ уделит внимание укреплению положительного образа СНГ и его адаптации к новой архитектуре многополярного мира.

Во время своего председательства в СНГ Россия видит значимой поддержку мер по борьбе с фальсификацией истории и попытками реабилитации нацизма.

Также, согласно тексту опубликованной концепции, Россия продолжит работу над совместными проектами стран СНГ по защите, поддержке и продвижению русского языка как языка межнационального общения, а также по запуску практической деятельности международной организации по русскому языку, открытой для присоединения всех стран, разделяющих ее цели и принципы.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия в период своего председательства в СНГ в 2024 году планирует уделить пристальное внимание расширению расчетов в нацвалютах. Путин обратил внимание, что товарооборот между странами СНГ в 2023 году постоянно рос. За 10 месяцев он увеличился на 2% и достиг 83,7 миллиарда долларов.