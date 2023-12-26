РФ во время председательства в СНГ уделит внимание расчетам в нацвалютах – Путин

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Россия в период своего председательства в СНГ в 2024 году планирует уделить пристальное внимание расширению расчетов в нацвалютах. Об этом заявил Владимир Путин.

"Россия продолжит работу с партнерами по Содружеству в пользу более активного перехода во взаимных расчетах на национальные валюты", – цитирует его ТАСС.

Путин обратил внимание, что товарооборот между странами СНГ в 2023 году постоянно рос. За 10 месяцев он увеличился на 2% и достиг 83,7 миллиарда долларов.

Российский лидер также подчеркнул, что страна уделит пристальное внимание дальнейшему укреплению экономического сотрудничества в рамках СНГ. Предпринятые действия, по его мнению, позволят надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет стран-участниц.

Ранее Путин призвал страны СНГ создать независимую от влияния извне финансовую инфраструктуру. По его словам создание подобной финансовой инфраструктуры является важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков.

