Путин указал на попытки расшатать обстановку в странах СНГ

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Некоторые страны пытаются расшатать легитимную власть, традиционные ценности и обстановку в странах Содружества Независимых Государств, сообщил Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи секретарей Совбезов СНГ.

По его словам, глобальная нестабильность проецируется и на Евразию.

"Больше того, действия некоторых стран прямо направлены на расшатывание в странах СНГ легитимной власти, общественной стабильности и традиционных ценностей, на нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей", – заявил президент.

Он подчеркнул, что для стран Содружества сохраняются такие общие угрозы, как терроризм и организованная преступность, наркоторговля и незаконная миграция, радикализм и экстремизм, а также риски в сфере экономической, информационной, технологической и биологической безопасности.

Путин заявил, что все это требует согласованной коллективной реакции, а также большой превентивной работы. Российский лидер выразил уверенность, что сотрудничество по линии советов безопасности будет служить укреплению стабильности и безопасности стран СНГ.

Ранее президент РФ призвал страны СНГ создать независимую от влияния извне финансовую инфраструктуру. По его словам, она может стать важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков. Кроме того, необходимо расширить использование национальных валют во взаимных расчетах, добавил Путин.

До этого российский лидер заявил, что у России укрепляются фундаментальные условия для развития отношений со странами СНГ.



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